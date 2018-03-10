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Holter takılı hastayı zannettiler

Giriş Tarihi: 10.3.2018
Holter takılı hastayı canlı bomba zannettiler

'te tansiyon ölçümü için kullanılan holter cihazı takılı hasta, hastanede aniden yere düşünce, çevredeki vatandaşlar sandı. Yaşanan panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Tansiyon ve kalp hastası 25 yaşındaki bir genç, tedavisi için Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne geldi. Kardiyoloji bölümünde tedavi gören kişi, hastane girişinde aniden yere yığıldı. Gence müdahale etmek isteyen bir vatandaş cihaza bağlı kabloları görerek "canlı bomba" diye bağırınca panik yaşandı. Hastane personeli ile vatandaşlar can havliyle dışarı kaçıştı. Yere düşen genç hasta da yaşanan panik nedeniyle korkarak bayıldı. Hastane görevlilerinin kabloların "holter" cihazına bağlı olduğunu fark etmesiyle yaşanan panik son buldu.

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Holter takılı hastayı canlı bomba zannettiler
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