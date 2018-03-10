Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da korkunç anlar!

'da korkunç anlar!

'un Kartal ilçesinde araçların kırmızı ışıkta durduğu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, yaşanan zincirleme kaza sonrası otomobille minibüs arasında kaldı.

Giriş Tarihi: 10.3.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 11:35
İstanbul'da korkunç anlar!

Olay, geçtiğimiz gün Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara başka bir aracın duramayarak çarpması sonucu oluşan zincirleme kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam minibüsle otomobilin arasında kaldı.

Üzerine gelen otomobili gören adam neye uğradığını şaşırdı. Dizlerini tutarak acılar içinde kıvranan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşanan kaza anı o esnada seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kartal’da yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

Adana'da bir vatandaş hem kendini kesti hem Türk kahvesi içti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da korkunç anlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN