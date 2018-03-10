Kaçakçıların yeni yöntemi şaşırttı Ticari taksiyle insan kaçakçılığı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın organize göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi devam ediyor. Bu kez yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenlerin Edirne'de bulunan Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, genelde kapalı kasa araç ya da kamyonet kullanan kaçakçıların yakalanmamak için ticari taksi ile kaçış yaptığını belirledi. Göçmenleri taşıyan 3 ticari taksiyi fiziki takibe aldı.

EN FAZLA 2 KİŞİ SIĞABİLİR

Taksileri durduran Jandarma ekipleri 3 organizatör ve 22 yabancı uyruklu göçmeni balık istifi gibi üst üste yolculuk yaparken yakaladı. Van ve Ağrı illerinden Türkiye'ye geldiği değerlendirilen göçmenlerin, bir süredir Aksaray ve Sultançiftliği bölgelerinde bulunan "Şok Evleri"nde kaldıkları ortaya çıktı. Araçların bagajında yapılan aramalarda ise en fazla 2 kişinin sığabileceği 1 lastik bot bulundu.

Kaçakçıların yeni yöntemi şaşırttı

TAKSİYLE EDİRNE'YE

Emniyetteki ifade işlemleri ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen, 3 Türk uyruklu organizatörün aynı zamanda taksicilik yaptığı, yolcu başı olarak tabir edilen kişilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda göçmenleri taksilerle Edirne'ye ulaştırdıkları ortaya çıktı.

60 BİN TL PARA CEZASI

Adam başı 2 bin Euro'ya umuda yolculuğa çıkan, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isteyen, Pakistan ve Afgan uyruklu toplam 22 kişi hakkında yasal işlemler tamamlanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken kaçakçıların kullandığı 3 taksiye el konuldu. 22 göçmen ve 3 organizatöre toplam 60 bin TL idari para cezası uygulandı.