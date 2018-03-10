Taksim’de çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul
Taksim Kazancı Yokuşu'nda dün 18.00 sıralarında aralarında alacak, verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında bir otelin önünde silahlı kavga çıktı. Olayda; Tarık Durucan ağır, Engin Deniz, Yavuz Keskin, Ramazan Keskin, İdris Keskin ise hafif yaralandı. Silah sesleri nedeniyle Taksim Meydanı
'nda panik yaşandı. Kavgaya karışan 3 kişi Mete Caddesi üzerinde lüks araçlarını terk ederek kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yerde, 1 tabanca ile 19 adet boş kovan bulundu. Yaralılardan Tarık Durucan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın, otel ve restoran sahibi Ali Durucan ile restoranını işleten Keskin soyadlı kişiler arasındaki alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi.