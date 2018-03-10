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yönetmen boşandı

Yönetmen ile 16 yıllık eşi anlaşmalı boşandı. Çocuğun velayeti anneye verildi. yönetmen aylık 6 bin lira nafaka ödeyecek

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018
Ünlü yönetmen boşandı

ödüllü yönetmen ile 16 yıllık eşi spiker ve oyuncu anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne geçen ay dava açan Nurhayat Demirkubuz (Kavrak), anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini belirtmişti. Mahkeme hâkimi dünkü duruşmada çifti boşadı. Çocuğun velayeti anneye verildi. Mahkeme, babanın çocuğa aylık 3 bin lira iştirak nafakası, boşandığı eşine ise 3 bin lira yoksulluk nafakası olmak üzere toplamda 6 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca babayla müşterek çocuk arasında belirli günlerde şahsi ilişki kurulmasına da hükmedildi. yönetmenin "Kader" adlı filmi 2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü almıştı.

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Ünlü yönetmen boşandı
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