Ünlü yönetmen boşandı

Altın Portakal ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz ile 16 yıllık eşi spiker ve oyuncu Nurhayat Demirkubuz anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne geçen ay dava açan Nurhayat Demirkubuz (Kavrak), anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini belirtmişti. Mahkeme hâkimi dünkü duruşmada çifti boşadı. Çocuğun velayeti anneye verildi. Mahkeme, babanın çocuğa aylık 3 bin lira iştirak nafakası, boşandığı eşine ise 3 bin lira yoksulluk nafakası olmak üzere toplamda 6 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca babayla müşterek çocuk arasında belirli günlerde şahsi ilişki kurulmasına da hükmedildi. Ünlü yönetmenin "Kader" adlı filmi 2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü almıştı.

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