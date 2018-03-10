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'ta elektrikli battaniye nı yaktı

’ın Ereğli ilçesinde elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu 4 katlı binanın yanarak kullanılamaz hale geldi. Tedbir amaçlı ın çıktığı bina ile yan binalar tahliye edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 14:54
Zonguldak'ta elektrikli battaniye çatı katını yaktı

sabah saatlerinde Elmatepe Mahallesi 1 Nolu Bayır Sokak'taki 4 katlı binanın nda meydana geldi. İddiaya göre 'in tek başına yaşadığı evde kullandığı elektrikli battaniye bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

DUMANI FARK EDEREK UYANDI

Dumanı fark ederek uyanan Şenol Özdemir, yangını kendi çabasıyla söndüremeyince dışarı çıkıp 112 çağrı merkezini aradı. 112 çağrı merkezinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yan binalarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken, yangında salon kısmındaki eşyalar ile tavan kısmı tamamen yandı. Diğer odalar ise ısı ve sisten dolayı kullanılamaz hale geldi.

Savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Zonguldak'ta elektrikli battaniye çatı katını yaktı
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