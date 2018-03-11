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5 çocuk annesi kadın eski eşi tarafından katledildi!

'da Nihat K., eski eşi 'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 15:42
5 çocuk annesi kadın eski eşi tarafından katledildi!

Olay, Gölköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat K. eski eşi 5 çocuk annesi 'ın yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Yanık'a ateş ederek öldürdü.

JANDARMAYA GİDİP TESLİM OLDU!

Nihat K., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Yanık'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Nihat K.'nin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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5 çocuk annesi kadın eski eşi tarafından katledildi!
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