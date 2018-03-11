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'da silahlı saldırı: 1 yaralı

'da 19 yaşında bir genç, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Giriş Tarihi: 11.3.2018 07:49 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 07:49
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1685. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki A.A, kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerin saldırısına uğradı. Sokağa bir otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler, A.A'ya yönelik silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.A, tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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