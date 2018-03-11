Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bir dönemin en kritik hakimiydi... Kazada yaşamını yitirdi

Bir dönemin en kritik hakimiydi... Kazada yaşamını yitirdi

Türkiye'nin önemli davalarına bakan, "kapatılan Ankara 1 No'lu DGM"nin Başkanlığını da yapan emekli hakim (74), Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Mustafa B. tedavisi tamamlandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 08:31 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 08:41
Bir dönemin en kritik hakimiydi... Kazada yaşamını yitirdi

Kaza, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geledi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan 'e, Mustafa B.nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı.

KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Karadeniz gece yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Motosiklet sürücüsü Mustafa B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Boztepe, polis tarafından gözaltına alındı.

ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

2008 yalında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, girişimi, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), "Fethullah Gülen davası" , Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesine saldırı davalarına bakmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir dönemin en kritik hakimiydi... Kazada yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN