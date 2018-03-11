Çoban uyudu sürü şehre indi

Adana'da devriye görevindeki polisin bulduğu başıboş küçükbaş hayvan sürüsü sahibine teslim edildi. Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ilk önce vatandaşlar tarafından farkedilen küçükbaş hayvan sürüsü için zabıta ekipleri de çağırıldı. Polis ekipleri yaptıkları kapsamlı araştırmada hayvanların bir restoranın işletmecisine ait olduğunu, sürünün şehir merkezi dışında otladığı sırada çobanın uyuması üzerine kent merkezine geldiğini belirledi. Gerekli işlemlerin ardından hayvanlar sahibine verildi.

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