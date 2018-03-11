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Dikkat! Yoğun nedeniyle ve vapur seferleri yapılamıyor

Giriş Tarihi: 11.3.2018 08:51 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 08:57
Dikkat! Yoğun sis nedeniyle İDO ve vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Sİs nedeniyle İstanbul Boğazı gece yarısı deniz trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

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Dikkat! Yoğun sis nedeniyle İDO ve vapur seferleri yapılamıyor
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