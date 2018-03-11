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Düşen jette yer alan pilotların ismi belli oldu

Dubai'den 'a dönen uçakta yer alan iki pilot belli oldu. 'nin ilk larından biri olan ile , özel jeti kullanıyordu.

Giriş Tarihi: 11.3.2018 21:42
Düşen jette yer alan pilotların ismi belli oldu

'a dönmek üzere yolan çıkan ve 'da düşen uçakta yer alan iki un ismi belli oldu. İran'da düşen 'e ait Challenger 604 tipi iş jetinin pilotları da kadındı. Uçağın 'ti. 'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding'in uçağında görev yapıyordu.

ise 'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. 'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapıyor.

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Düşen jette yer alan pilotların ismi belli oldu
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