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Ecem için buluşup konvoy oluşturdular

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018
Ecem için buluşup konvoy oluşturdular
'nin Gölcük ilçesinde, 5 Ocak'ta ortadan kaybolan ve ormanlık alanda toprağa gömülü cansız bedeni bulunan Ecem Balcı'nın (17) babası Gökhan Balcı, sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine yayın yasağını kınamak ve olayı unutturmamak amacıyla araç konvoyu düzenledi.
Konvoy öncesinde gazetecilere açıklama yapan baba Balcı, "Böyle olaylar için idam gelmesini istiyoruz. Takım elbise giyip, iyi halden indirim almaları, müebbet hapis verilmesi içimizi soğutmuyor. Kızımızı vahşice öldüren bu kişinin idam edilmesini istiyoruz. İnşallah bundan sonra çocuklara istismar olmasın, bu şekilde cinayetler işlenmesin" dedi. Açıklamanın ardından, Ecem'in sevenlerinin oluşturduğu yaklaşık 150 araçlık konvoy ilçede tur attı.
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Ecem için buluşup konvoy oluşturdular
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