Emekli hakim Karadeniz'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e (74) Mustafa B. idaresindeki 07 HEK 22 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karadeniz ağır, sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz, ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Orhan Karadeniz, gece saatlerinde tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Hafif yaralı motosiklet sürücüsü Mustafa B. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden emekli hakimin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından oğlu Emre Karadeniz ve yakınları tarafından alınarak havalimanına götürüldü. Cenazenin yarın öğlen Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Oğmaca Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

350 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Karadeniz'e motosikletle çarparak ölümüne neden olan sürücünün 350 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa B., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ÖNEMLİ DAVALARA BAKMIŞTI

Mehmet Orhan Karadeniz, hakimlik mesleğinden 2008 yılında emekli oldu. Karadeniz, Demokrasi Partisi (DEP) eski milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisine suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fetullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırı davalarına baktı.