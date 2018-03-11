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’nden "empati" atlayışı

İstanbul’da soğuk havada sokakta yaşayanlara yönelik farkındalık oluşturmak isteyen bir kişi, ’nden denize atladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 10:33
Galata Köprüsü’nden empati atlayışı

İstanbul'da Mehmet Güneş isimli bir kişi, sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturmak için 'ne gelerek, demir korkuluklara çıktı. Soğuk havaya aldırış etmeyen Güneş, üzerindeki kıyafetlerle, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kendini Haliç'in serin sularına bıraktı. Yüzerek kıyıya gelen şahsı arkadaşları denizden çıkarırdı. Üzerine battaniye alarak ısınmaya çalıştığı sırada titreyerek konuşmaya çalışan Mehmet Güneş, "Hava soğuk, denize atladım. İnternette fenomenleri falan var, ben sokakta yaşayanlar için denize atladım. Üşümüyorum, atladım" dedi.

Güneş'in denize atladığı anlar ise kıyıda bekleyen arkadaşları tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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Galata Köprüsü’nden "empati" atlayışı
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