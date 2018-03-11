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Geçen yıl "" eden 'lılar bu yıl "" yaptı

'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, lerinin yeterli yağış alması nedeniyle "" etti. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Taşıkara Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi namaz kıldı ve Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için dua etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 17:54 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 17:58
Geçen yıl yağmur duası eden Şanlıurfa'lılar bu yıl şükür duası yaptı

Mahalle camisinin imamı Yusuf Çınar'ın lerinin yeterli yağış alması dolayısıyla da dua etmesinin ardından mahalle sakinleri kurban kesti.

Kazanlarda kurban etiyle pişirilen bulgur pilavı programa katılanlara ikram edildi. Mahalle muhtarı Zülfikar Tazefidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, atalarından kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi.

ŞİMDİ ŞÜKÜR DUASI ZAMANI...

Yağmurun az olduğu dönemlerde na çıktıklarını dile getiren Tazefidan, yağışın bol olduğu dönemlerde ise na çıktıklarını aktardı.

Tazefidan, yaklaşık 600 kişinin dua için bir araya geldiğini belirterek, "Kurban kestik, etiyle de bu ziyafeti yapıyoruz. Gaye yemek yemek değil, buraya şükretmek, Cenabı Allah'a kulluk etmek için geliyoruz. Atalarımız böyle yapmış, biz de bunu sürdürüyoruz." dedi.

AFRİN'DEKİ ASKERLER İÇİN DE DUA ETTİLER

Mahalle sakinlerinden Sefer Sarıçiçek de yağmurun devam etmesi için de dua ettiklerini ifade ederek, "Bu yıl ekinlerimiz iyi durumda ama biz yine de rahmet istiyoruz. Bugün 8 koyun kestik, bin kişi yemek yiyecek. Afrin'deki askerlerimiz için de duacıyız." diye konuştu.

Yağmur bereketi

Lütfü Sezgin ise geleneği gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

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Geçen yıl "yağmur duası" eden Şanlıurfa'lılar bu yıl "şükür duası" yaptı
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