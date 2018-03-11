Hava yoluyla insanlara bulaşan hastalıklar!

Boğmaca

Solunum yolu ile (öksürük, aksırık) bakterilerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Boğmaca Belirtileri içinde, Öksürük nöbetlerdir. Hasta öyle öksürür ki neredeyse boğulacak gibi mor rengine dönüşebilir. Bu durumda havalede geçirebilir.