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yoluyla insanlara bulaşan lar!

yolu ile bulaşan lar, virüslerin solunum yoluyla vücuda yerleşmesi ya da kuluçkaya yatmasıyla başlar. Solunum yolu ile bulaşan hastalıklar genellikle; kapalı ortamlar, okullar, avm’ler, toplu taşıma araçları, hasta bireylerin olduğu ev veya iş yeri ortamlarında bulaşır. İşte başlıca hava yolu ile bulaşan hastalıklar;

Giriş Tarihi: 11.3.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 17:55
Hava yoluyla insanlara bulaşan hastalıklar!

Boğmaca

Solunum yolu ile (öksürük, aksırık) bakterilerin neden olduğu bulaşıcı bir tır. Boğmaca Belirtileri içinde, Öksürük nöbetlerdir. Hasta öyle öksürür ki neredeyse boğulacak gibi mor rengine dönüşebilir. Bu durumda lede geçirebilir.

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Hava yoluyla insanlara bulaşan hastalıklar!
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