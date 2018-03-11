İstanbul İkitelli'de otomobil bariyerlere girdi

Küçükçekmece İkitelli'de normal hızda seyreden bir otomobil bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere girdi.

Kaza, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde normal hızda seyreden otomobil bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki bariyerlere girdi. Kaza sonucu aracın ön tarafı hasar görürken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.