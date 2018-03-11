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Kapadokya’da yer , gök balon dolu

Giriş Tarihi: 11.3.2018
Kapadokya’da yer turist, gök balon dolu

'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'in Kapadokya bölgesi sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarını izlemek isteyen yerli ve yabancı ler akınına uğruyor. Kapadokya'da balon turlarına katılan turistlerin bir buçuk saat boyunca gökyüzünden peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşıyor. Balon turlarına katılamayan turistler ise burada eşsiz bir manzara eşliğinde yüzlerce balonu izlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken dünyada eşi ve benzeri olmayan peribacalarına sahip olduklarından dolayı kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyledi.

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Kapadokya’da yer turist, gök balon dolu
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