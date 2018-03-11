Kazayı ucuz atlatınca pilav dağıttı

Cumhuriyet Mahallesi Çifte Minareli Caminin önünde pilav hayrı yapan Kötek, yaklaşık bin kişiye pilav ve ayran dağıttı. Bir hafta önce Ören-Akçay yolunda 45 YB 3890 plakalı aracı ile seyrederken bir araca çarpmamak için direksiyon kıran Kötek, bir ağaca çarptı. Kaza sırasında araç hurdaya dönerken, genç sürücü kazayı hafif atlattı. Sağ bileğinde çatlak oluşan Kötek'in kaburgaları zedelendi. Kazayı ucuz atlattığını anlatan Hasan Kötek, "Bir hafta önce başımıza bir kaza geldi. Arabayla arkadaşımızla bir kaza geçirdik. Arabanın içinden sağ kurtulduk. Birazda kötü bir kazaydı. Hani ölümlü bir kaza olabilirdi, Dedik göz var herhalde üzerimizde. Bir nazar mı var. Camimizde bir hayır yapalım dedik. İştirak edenlere katılanlara teşekkür ediyoruz. 3 kazan kadar pilav yaptık. Yeteceğini söyledi dağıtan arkadaşlar. Bin kişiye yakın oldu herhalde. En azından 600-700 kişi oldu. Allah kabul etsin" dedi.



Pilav hayrına katılanlardan Hüseyin Coşkun, "Allah kazadan beladan korusun. Allah bir daha göstermesin. Allah, hayırlarını kabul etsin" dedi. Emekli Vaiz Ramazan Daş da," Hayırlar birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. Kaza geçiren kardeşimize geçmiş olsun. Allah, hepimizi kazalardan korusun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU