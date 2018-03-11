Diyarbakır
'da Dicle Nehri ve Hevsel
Bahçelerine hâkim tepede
yer alan ve türkülere
konu olan tarihi Kırklardağı
'nda 6 yıl
önce yapımına başlanan
ve daha sonra mahkemelik
olan 725 lüks konutun,
29 Aralık 2017'de
Büyükşehir Belediyesi
tarafından başlatılan yıkımı
tamamlandı. Belediye
yıkım görüntüleriyle
Kırklardağı efsanesine
konu olan"Suzan
Suzi" türküsü eşliğinde
tanıtım videosu hazırladı.
Tanıtım videosunda
bölgenin tarihi
ve kültürünün
önemine dikkat
çekildi. Zaman
alacak çalışmaların
ardından
hafriyatın kaldırılmasından
sonra belediye,
Kırklardağı'nı halkın hizmetine
sunacak. Tarihi
bölgenin insanların aileleriyle
birlikte zamanlarını
huzur ortamında geçireceği
mesire alanlarına
dönüştürülmesi planlanıyor. "ORTAYA ÇIKIYOR"
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Bu kültürel mirasın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına Kırklardağı'nın düzü yeniden ortaya çıkıyor. Bölge tamamen temizlendikten sonra, hemşerilerimizin zaman geçirebileceği bir yer haline getirilecek" dedi. ?PKK'YA FON İDDİASIYLA DAVA AÇILDI
Kırklardağı'nda
iki şirket tarafından başlatılan 725 konutluk projeden terör örgütü PKK
'ya fon aktarıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, 32 sanık hakkında 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılama devam ediyor.