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’nın düzü yeniden ortaya çıkıyor

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018
Kırklardağı’nın düzü yeniden ortaya çıkıyor
'da Dicle Nehri ve Hevsel Bahçelerine hâkim tepede yer alan ve türkülere konu olan tarihi 'nda 6 yıl önce yapımına başlanan ve daha sonra mahkemelik olan 725 lüks konutun, 29 Aralık 2017'de Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yıkımı tamamlandı. Belediye yıkım görüntüleriyle Kırklardağı efsanesine konu olan"Suzan Suzi" türküsü eşliğinde tanıtım videosu hazırladı. Tanıtım videosunda bölgenin tarihi ve kültürünün önemine dikkat çekildi. Zaman alacak çalışmaların ardından hafriyatın kaldırılmasından sonra belediye, Kırklardağı'nı halkın hizmetine sunacak. Tarihi bölgenin insanların aileleriyle birlikte zamanlarını huzur ortamında geçireceği mesire alanlarına dönüştürülmesi planlanıyor.

"ORTAYA ÇIKIYOR"
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Bu kültürel mirasın bir türkü tadında kalması ve yaşaması adına Kırklardağı'nın düzü yeniden ortaya çıkıyor. Bölge tamamen temizlendikten sonra, hemşerilerimizin zaman geçirebileceği bir yer haline getirilecek" dedi.

?PKK'YA FON İDDİASIYLA DAVA AÇILDI
Kırklardağı'nda iki şirket tarafından başlatılan 725 konutluk projeden terör örgütü 'ya fon aktarıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, 32 sanık hakkında 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılama devam ediyor.
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