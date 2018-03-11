Kurt paniği yaşandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı tek köy olan Gölkonak'a yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölge ile Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi arasında caddeye aniden kurt indi. Aracıyla seyir halinde olan vatandaşlar tarafından fark edilen kurt, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İlçe merkezine yakın bölgede kurt gören bir vatandaş, "Aracımla seyahat halindeyken aniden yola çıkan kurt hem şaşırttı hem de korkuttu. Çoban köpeklerinin Gölkonak köyüne doğru kurdu kovaladığını gördüm. Sonra ne oldu herhangi bir bilgim yok. Vallahi korkmadım desem yalan olur" ifadelerini kullandı.

İlçe halkı tarafından duyulan haber sonrasında, kurdun Milli Parklar tarafından doğaya bırakıldığı iddia edildi.