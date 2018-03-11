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Oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Giriş Tarihi: 11.3.2018
Oğlunu av tüfeğiyle vurdu
'de, babasının av tüfeğiyle başından vurduğu oğul yaşamını yitirdi. Olay, Emirler Mahallesi Ermiş Sokağı'nda dün yaşandı. Osman Ö. (44) ile oğlu İbrahim Ö. (22) arasında çıkan kavga sonucunda Osman Ö, evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Başından vurulan İbrahim Ö., olay yerinde hayatını kaybetti. Eve alkollü gelen İbrahim Ö.'nün, babasından para istediği, ikili arasındaki tartışmanın bu yüzden çıktığı öne sürüldü. Kırıkkale'de de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Tuncay D. ve Necdet E. hayatını kaybetti.

Hakan GÖKKAYA
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Oğlunu av tüfeğiyle vurdu
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