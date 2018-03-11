Öldürdüğü adamı böyle taşıdı

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi ormanlık alandaki dere yatağında bulunan Ersun Erduru cinayetinin şüphelisi olan 25 yaşındaki Musa D. yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Musa D.'nin, iddiaya göre kız kardeşinin ortağı olan Ersun Erduru'yu, kardeşini kıskandığı için öldürdüğü öğrenildi.



Kız kardeşi ile Ersun Erduru arasında ilişki olduğu şüphesine kapılan Musa D.'nin, bu durumu ikiliye zaman zaman yansıttığı ve bu sebeple aralarında tartışmaların da çıktığı ileri sürüldü.

Öldürdüğü adamı sürükleyerek böyle taşıdı



Telefonda başlayan tartışmanın daha sonra küfürlü hale geldiği iddia edilirken, buluşmanın ardından ise Musa D.'nin Erduru'yu kalbinden bıçakladığı öğrenildi.



Musa D. Erduru'nun cesedini dere kenarına sürüklerken, minibüs kamerası ise o anları kaydetti. Dere yatağına ellerini ve ayaklarını bağladığı cesedi çuval içinde bıraktığı öne sürülen şüpheli Musa D. dün yakalandı. Olay, vatandaşların bir çuval içinde erkek cesedi görerek polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle ortaya çıkmıştı.