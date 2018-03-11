Ünlü hâkim kaza kurbanı

Türkiye'nin önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz
(74), Antalya
'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza
, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geledi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Mustafa B.'nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan
Karadeniz, kurtarılamadı. 2008 yılında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, Umut davası, Fetullah Gülen
davası ve Danıştay saldırısı gibi davalara bakmıştı.