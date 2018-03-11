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Ünlü hâkim kurbanı

Giriş Tarihi: 11.3.2018
Ünlü hâkim kaza kurbanı
Türkiye'nin önemli davalarına bakan emekli hakim (74), Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
, saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geledi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Mustafa B.'nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Karadeniz, kurtarılamadı. 2008 yılında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, Umut davası, davası ve Danıştay saldırısı gibi davalara bakmıştı.
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Ünlü hâkim kaza kurbanı
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