2 kadın 2 kurban

İki kadın dün kocaları ile yaşadıkları tartışmaların ardından bıçaklanarak ve tüfekle vurularak öldürüldü. Başkent Ankara
'da, kocasının 15 yerinden bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi. Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan mahkûm Fevzi Ç. (26) ile eşi İlknur Ç. (23) arasında, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi'ndeki evlerinde önceki akşam saatlerinde, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Fevzi Ç. bıçakla eşini defalarca yaraladı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi İlknur Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan Fevzi Ç.'nin ise 4 yaşındaki kızını kayınvalidesine bırakıp polise teslim olduğu öğrenildi. ESKİ EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ Ordu
'nun Gölköy ilçesinde ise bir kişi, eski eşini pompalı tüfekle öldürdü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'ndeki evinde Nihat K. (44), bir süre önce boşandığı Lale Yanık (42) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat K., Yanık'a pompalı tüfekle ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi kadının cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı Nihat K. ise jandarma ekiplerine teslim oldu.