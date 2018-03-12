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20 yaşındaki genç, nde etti

'nın Karasu ilçesinde, A. (20), temizlik için gittiği nde, kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 12:08
20 yaşındaki genç, fındık bahçesinde intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Ardıçbeli Mahallesi'ndeki nde meydana geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan A., hafta sonu ailesiyle birlikte temizlik yapmak için köyüne geldi. Ailesine, bahçe temizliği yapacağını söyleyen Mehmet Fatih A., kendilerine ait fındıklığa gitti. Burada, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı kalbine dayayıp, ateşleyen Mehmet Fatih A., yaşamına son verdi.

Silah sesini duyup, bahçeye koşan gencin babası, oğlunu kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Fatih A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, fındık bahçesini şeritle kapatarak, bölgede inceleme yaptı. Neden ettiği henüz belirlenemeyen Mehmet Fatih A.'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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20 yaşındaki genç, fındık bahçesinde intihar etti
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