20 yaşındaki genç, fındık bahçesinde intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Ardıçbeli Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde meydana geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Mehmet Fatih A., hafta sonu ailesiyle birlikte temizlik yapmak için köyüne geldi. Ailesine, bahçe temizliği yapacağını söyleyen Mehmet Fatih A., kendilerine ait fındıklığa gitti. Burada, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı kalbine dayayıp, ateşleyen Mehmet Fatih A., yaşamına son verdi.

Silah sesini duyup, bahçeye koşan gencin babası, oğlunu kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Fatih A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, fındık bahçesini şeritle kapatarak, bölgede inceleme yaptı. Neden intihar ettiği henüz belirlenemeyen Mehmet Fatih A.'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.