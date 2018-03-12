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3 Milyonluk eroin alışveriş poşetinden çıktı!

İl Jandarma Komutanlığı’nca zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden temin ettikleri ları İstanbul genelinde satmayı planlayan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucuları gizlemek için alışveriş poşetlerine sakladıkları öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 10:30
3 Milyonluk eroin alışveriş poşetinden çıktı!

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Anadolu illerinden temin edilen maddeleri, İstanbul genelinde satma hazırlığında olan 2 kişiyi aylar süren takip sonucunda düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı.

3 Milyonluk eroin alışveriş poşetinden çıktı!

PARAVAN DÜKKAN

Yapılan fiziki takip neticesinde, şüpheli şahısların dikkat çekmemek için İstanbul Bahçelievler'de bulunan ve ev yemekleri yapan bir lokantayı paravan olarak kullandığı tespit edildi.

ALIŞVERİŞ POŞETİNDE 3 MİLYONLUK EROİN

Söz konusu lokantaya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, lokantanın mutfak kısmını didik didik aradı. Arama esnasında, tezgâhın altına gizlenmiş alışveriş poşetlerinin içinde uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi gizlemek ve taşırken dikkat çekmemek için alışveriş poşetlerine sakladığı belirlendi. Poşetlerinin içinden piyasa değeri yaklaşık 3 Milyon TL olan 15 kilogram eroin çıktı.

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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