Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz"

"Avrupa'daki ciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz"

İnternet üzerinden hizmeti veren 'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde bir basın açıklaması daha yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı , "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 12:34
Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz

İstanbul ciler Esnaf Odası Başkanı , İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava sonrası adliye önünde toplanan kalabalıkla birlikte davaya ilişkin bir basın açıklaması daha yaptı. Aksu, mahekeme hakiminin bilirkişi raporlarını istediğini ve 15 gün içinde raporların gelmesi halinde tedbire ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar vereceğini söyledi. Gelişmelerin lehlerine işlediğini söyleyen Aksu, bu olayın mecliste de takipçisi olduklarını dile getirdi. 10 Mayıs'ta İstanbul Taksiciler Odası'nın açtığı bir dava daha olduğunu o davayı da takip edeceklerini belirten Aksu, "Ama şunu görmeden bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir" diye konuştu.

KADIN TAKSİCİ DE EYLEME DESTEK VERDİ

Kadın taksici Nazik Sansar da meslektaşlarına destek olmak için kalabalığın arasında yer aldı. Sansar, bir kaç yıldır taksicilik yaptığını belirterek "'le savaş etmek için geldik. Ekmeğimizi paylaşmamak için kadın katılımcılarımız az ama üyelerimiz çok. Yine de ben gelip kadınlar adına burada bulunmak istedim UBER'le savaşmak için. İnşaallah kazanacağız" dedi. Taksici olarak havaalanında çalıştığını da söyleyen Sansar, "Kadınlara göre zor bir iş ama ben çok seviyorum" ifadesinde bulundu.

Açıklamaların ardından taksiciler 'ndan ayrıldı.

Otuz milyarlık pazar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN