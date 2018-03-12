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Cezaevinden izin almıştı: Çocuğunun gözleri önünde karısını öldürdü!

'da perşembe günü cezaevinden izinli çıkan eşi Feyzi Ç. (26), evde tartıştığı eşi  İlknur Ç.'yi (23), 4 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 09:48
Cezaevinden izin almıştı: Çocuğunun gözleri önünde karısını öldürdü!

Olay, dün akşam Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 527 Sokak üzerindeki evde maydana geldi. Sigara kaçakçılığından dolayı tutuklu bulunduğu Sincan Açık Cezaevi'nden perşembe günü izinli çıkan Feyzi Ç., eşi İlknur Ç. ile buluştu. Çift, bir süre otomobille dolaştı. Daha sonra Keçiöeren'deki evlerine gelen çift, burada bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Feyzi Ç. eline geçirdiği bıçakla, 4 yaşındaki kızının da gözleri önünde eşine saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kalırken, Feyzi Ç. kızını alarak otomobiline götürdü. Feyzi Ç. daha sonra tekrar eve gelip, eşi İlknur Ç.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

POLİSİ ARAYARAK TESLİM OLDU

Olay sonrası kızını kayınvalidesine teslim eden Feyzi Ç. polisi arayarak teslim oldu.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, İlknur Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, ihsiz genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 15 bıçak darbesi olduğunu belirledi.

İlknur Ç.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, katil zanlısı Feyzi Ç.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

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Cezaevinden izin almıştı: Çocuğunun gözleri önünde karısını öldürdü!
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