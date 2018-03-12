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'dan 'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı , İran'da özel Türk jetinin düşmesi neticesinde yaşamını yitiren ’ın babası ’ı arayarak, taziyede bulundu. ’ın kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden ailelere Allah’tan sabır ve metanet dilediği kaydedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Başaran'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre , uçak kazasında kızı 'ı kaybeden 'ı bu akşam telefonla arayarak, kazadan derin üzüntü duyduğunu, kazazede ailelerin acılarını paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden ailelere Allah'tan sabır ve metanet dilediği kaydedildi.

'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin dün akşam İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hüseyin Başaran'a taziye telefonu
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