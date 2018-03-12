Düşen uçaktaydı... Pilot Melike Kuvvet'in meslektaşına yazdığı gün yüzüne çıktı

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşları Dubai'ye bekarlığa veda partisi yapmak için gitmişti. Başaran Holding'e ait Challenger 604 tipi özel iş jeti Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanmış ve bu akşam saatlerinde İran'ın güneyine düşmüştü. Uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının yanı sıra Kaptan Pilot Melike Kuvvet, İkinci Pilot Beril Gebeş ve uçağın hostesi Eda Uslu hayatını kaybetmişti.

MESLEKTAŞINA YAZDIĞI NOT

11 kişinin cenazelerine ulaşılırken, hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ise gün yüzüne çıkıyor. Düşen uçakta bulunan kadın pilot Melike Kuvvet'in 2015'de iç hat uçuşunu yapan kadın meslektaşına yazdığı not ortaya çıktı.

İşte o yazı: