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taydı... Pilot 'in meslektaşına yazdığı gün yüzüne çıktı

İş adamı 'ın kızı ve arkadaşları Dubai'ye bekarlığa veda partisine gidip, üzerinden 'a dönerken uçakları dün düşmüştü. ta yaşamını kaybeden 11 kişinin her birinden yürek burkan hikayeler gelmeye devam ediyor. Uçağın kaptan pilotu 'in 2015'de iç hat uçuşunu yapan kadın meslektaşına yazdığı not ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 16:27
Düşen uçaktaydı... Pilot Melike Kuvvet'in meslektaşına yazdığı gün yüzüne çıktı

İş adamı 'ın kızı ve arkadaşları Dubai'ye bekarlığa veda partisi yapmak için gitmişti. Başaran Holding'e ait Challenger 604 tipi özel iş jeti Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden 'a gitmek üzere havalanmış ve bu akşam saatlerinde 'ın güneyine düşmüştü. Uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının yanı sıra Kaptan Pilot , İkinci Pilot Beril Gebeş ve uçağın hostesi Eda Uslu hayatını kaybetmişti.

MESLEKTAŞINA YAZDIĞI NOT

11 kişinin cenazelerine ulaşılırken, hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ise gün yüzüne çıkıyor. ta bulunan Melike Kuvvet'in 2015'de iç hat uçuşunu yapan kadın meslektaşına yazdığı not ortaya çıktı.

İşte o yazı:

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Düşen uçaktaydı... Pilot Melike Kuvvet'in meslektaşına yazdığı gün yüzüne çıktı
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