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'ten bir uygulama daha: Vasiyetname sorgulama hizmeti

Adalet Bakanlığı harekete geçti ve ’ten yeni bir hizmet daha geliyor. Soy ağacı ve miras sorgulama hizmetlerinin ardından şimdi de ‘Vasiyetname’ uygulaması geliyor. Peki vasiyetname sorgulama nasıl yapılır? Merak edilenler haberimizde…

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 17:46
e-Devlet'ten bir uygulama daha: Vasiyetname sorgulama hizmeti

Geçtiğimiz günlerde "Soy Ağacı" ve "Miras Sorgulama" hizmetini başlatan ve milyonları uykusuz bırakan uygulaması bu kez de "Vasiyetname" hizmeti verecek. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı. Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak. Peki vasiyetname sorgulama nasıl yapılır? Merak edilenler haberimizde…

VASİYETNAME NASIL SORGULANIR?

Vasiyetname sorgulama yakın zamanda e-Devlet'e entegre edilecek. Entegre edildiği zaman detaylar ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden kullanıcı girişi yaptıktan sonra kurumlardan "Adalet Bakanlığı" butonuna tıkladığınızda "Vasiyetname sorgulama" hizmetini bu bölümünde görebileceksiniz.

HANGİ TARİHLERİ KAPSAYACAK?

Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için "e-Devlet"e bildirimde bulundu.

Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.

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e-Devlet'ten bir uygulama daha: Vasiyetname sorgulama hizmeti
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