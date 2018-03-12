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Evden kaçan kıza tecavüz eden 3 kişi tutuklandı

'de, ailevi sorunları nedeniyle evden kaçtığını söyleyen 14 yaşındaki M.Ü.'ye da bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i Suriye uyruklu 3 kişi, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Kızının kendisiyle yaşamak istemediğini belirten anne, şüphelilerden şikayetçi olmadı. M.Ü., ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Yurdu'na yerleştirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 12:20 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 12:43
Evden kaçan kıza tecavüz eden 3 kişi tutuklandı

Şubat ayında Bornova'da, annesi ve üvey babasıyla yaşadığı evden kaçan M.Ü., polise giderek 3 kişinin kendisine da bulunduğu söyledi. M.Ü.'nün, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alındı. M.Ü. buradaki adli görüşmeciye başından geçenleri anlattı.

KALACAK YER BULMASINI İSTEDİ...

Anne ve üvey babasıyla yaşadığını, lisedeki öğrenimini yarıda bıraktığını, psikolojik sorunları nedeniyle ayda bir evden kaçtığını söyleyen M.Ü., en son kaçışında bir süre sokaklarda gezdiğini ve arkadaşı Ş.S.'yi (21) telefonla arayıp, kendisi için kalacak yer bulmasını istediğini anlattı. Bornova'da buluştuğu arkadaşı Ş.S.'nin kendisini otomobilde taciz ettiğini, sonra bir arkadaşının iş yerine götürdüğünü, burada ise işletmenin sahibinin kardeşi E.B.'nin (19), cinsel istismarda bulunduğunu söylediği öğrenildi. ÇİM'deki ifadesi sırasında sıklıkla kekelediği öğrenilen M.Ü.'nün, E.B.'nin yanında bir kişiyle telefonda konuştuğunu daha sonra yanından ayrıldığını, bir süre sonra işyerine gelen Suriye Uyruklu A.O.'nun da kendisine istismarda bulunduğunu söylediği kaydedildi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.Ü.'nün ifadesinin ardından, 3 zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları hahkemece 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Öte yandan M.Ü.'nün polise gitmesinin ardından haber verilen annesi ise kızının sürekli evden kaçtığını ve şüphelilerden şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine M.Ü., ailesinden alınarak Çocuk Esirgeme Yurdu'na yerleştirildi.

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Evden kaçan kıza tecavüz eden 3 kişi tutuklandı
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