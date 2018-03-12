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Hamile kediyi yerden yere vurarak tekmeledi

Giriş Tarihi: 12.3.2018
Hamile kediyi yerden yere vurarak tekmeledi
Bağcılar'da hamile kediyi yerden yere vuran şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşet görüntüleri hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu. Geçtiğimiz hafta 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs, eczanenin önünde duran hamile kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürdü. Kediyi yerden yere vuran şahıs, bununla da yetinmeyerek tekme attı. Yaşanan o anlar ise kameralarına yansıdı. Kediye yapılan şiddet anına tanık olmadığını, görüntüleri sonradan izlediğini belirten bir esnaf, "Görsem kesinlikle müdahale ederdim" diyerek şiddete tepki gösterdi.
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Hamile kediyi yerden yere vurarak tekmeledi
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