Helikopter düşen Türk uçağının bulunduğu alana inemedi

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, bu gelişme üzerine, bölgeye karadan ulaşılacağını duyurdu.



Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden edinen bilgiye göre, Türkiye'den ilgili yetkililer ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden bir heyet olayı incelemek için bölgede bulunuyor. Bölgeye ulaşanlar arasında ölen bazı kişilerin aileleri de bulunuyor. Yaşamını yitiren kişilerin İran Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.





İran makamları ayrıca düşen uçağın kara kutusuna ulaşıldığını bildirdi. Kutunun yasal işlemlerin ardından ve İran savcılığının izniyle Türkiye'ye teslim edileceği vurgulandı.

UÇAĞIN KARA KUTUSU BULUNDU

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel Türk uçağında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedi tespit edildi, uçağın kara kutusu da bulundu. Dün meydana gelen kazada, Mina Başaran dahil 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.



