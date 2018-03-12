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Son dakika: 'de 3.9 büyüklüğünde

'in Kemalpaşa İlçesi Zeamet Mahallesi'nde Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 21:53 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 22:44
Son dakika: İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

'in Kemalpaşa İlçesi Zeamet Mahallesi'nde Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün, merkez üssü İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nin Zeamet Mahallesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 19.47'de meydana geldi. Yerin 3.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kemalpaşa ve çevre ilçelerde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadı.

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Son dakika: İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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