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Karara tepki gösterdi: Adliye koridorunda geçirerek hayatını kaybetti

Kocaeli Gölcük'te eşinin arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 'ın babası , 'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda geçirerek yaşamını yitirdi. Kararını açıklayan 1. Ceza Dairesi, Kocaeli 1. tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen cezasının usul ve yasaya uygun bularak onadı. Mahkeme, Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 15:04
Karara tepki gösterdi: Adliye koridorunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Gölcük'te 2 Ekim 2015 tarihinde arkadaşı işitme engelli Selçuk Çetindağ'ın eşi işitme engelli 'ı boğazını keserek öldüren işitme engelli , Kocaeli 1. tarafından, "Kasten adam öldürme" suçundan cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı davada yine "Eşini kasten öldürme" suçundan yargılanan Selçuk Çetindağ'ı ise delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

Karara tepki gösterdi: Adliye koridorunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İSTİNAF MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Kararını açıklayan 1. Ceza Dairesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Erdal Kaya'ya, "Kasten adam öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasının usul ve yasaya uygun bularak onadı. Mahkeme, Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını da onadı.

KARDEŞİ CAMDAN ATLAMAK İSTEDİ BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hacer Çetindağ'ın yakınları karara tepki gösterdi. Hacer Çetindağ'ın kardeşi , karar üzerine adliyenin beşinci katından cama doğru koşarak intihar etmek istedi. Cemalettin Deniz kapalı camı açana kadar güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

AMBULANS YARIM SAAT SONRA GELDİ

Bu sırada Hacer Çetindağ'ın babası de yere yığıldı. geçirdiği öğrenilen Şaban Deniz'e ilk müdahaleyi polis, özel güvenlik görevlileri ve adliyenin sağlık personeli yaptı. Ambulans, haber verildikten yaklaşık yarım saat sonra geldi. Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şaban Deniz, ambulansa bindirilerek adliyeden götürüldü.

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Karara tepki gösterdi: Adliye koridorunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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