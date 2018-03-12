Liseli genç yakılarak öldürüldü

İstanbul
dün akşam saatlerinde yaşanan bir cinayetle sarsıldı. Beyoğlu İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde bulunan metruk bir binadan, dün akşam saatlerinde yayılan yanık kokusu çevredekileri rahatsız etti. Koku üzerine binaya giren vatandaşlar, elleri sandalyeye bağlanmış ve yanık halde bir ceset gördü. Olay yerine gelen polis yaptığı incelemede yakılarak öldürülen kişinin lise öğrencisi Doğukan Köksal (18) olduğunu tespit etti. Acı haberi alan gencin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Gözaltına alınan baba Hasan Bostancı ifadesinde, "Oğlum tiner bağımlısıydı. Kaçıp kaybolmasın diye olaydan 3.5 saat önce ben zincirledim ama kesinlikle ben yakmadım" dedi. Barış SAVAŞ