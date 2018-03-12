Makine mühendisinin sır dolu ölümü

Esenyurt
'ta makine mühendisi olduğu öğrenilen Cafer Nahırcıoğlu
(47), pompalı tüfekle intihar etti. Olay, dün 12.00 sıralarında Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Yaya olarak gelen Cafer Nahırcıoğlu, bir süre bekledikten sonra yanında getirdiği pompalı tüfeği çenesine dayadı. Daha sonra tetiğe basan Nahırcıoğlu, tek el ateş ederek hayatına son verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin, incelemelerinin ardından mühendisin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Nahırcıoğlu'nun intihar nedeni araştırılıyor.