Parkta görüntüsünü çektiği 4 genç kızı yaraladı

Olay, Köseköy Mahallesi Dicle Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, bur grup genç park içerisinde çardakta sohbet ettiği sırada yanlarına gelen bir kişi cep telefonuyla görüntülerini çekmeye başladı. Görüntülendiklerini anlayan gençlerin tepki göstermesi üzerine kimliği belirsiz kişi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ismi belirlenemeyen kişi, gençlere saldırdı. Gençlerden bir kısmı kaçarken, Nurgül Ö.'yü saçından yakalayan şüpheli, genç kıza vurmaya başladı. Arkadaşlarını kurtarmak için geri dönen H.N.G. (15), S.Ö. (15) ve A.D.Ç. (17) isimli genç kızların hafif şekilde yaralandığı kavgada, Nurgül Ö.'nün köprücük kemiği kırıldı, vücudunun çeşitli yerlerinde de morluklar oluştu. Çığlıkları duyan mahalle sakinleri polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Genç kızlar ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ailelerine haber verildi. Kızları darp eden şüpheli ise bir süre sonra olay yerine yakın bir yerde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



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