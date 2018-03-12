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Sözleşmeli sı için yapılan başvurular

Türk -Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2018 yılı için 100 bin sı yapılmasını istediklerini bildirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 17:36
Sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan başvurular
Türk -Sen Genel Başkanı Geylan: Sendika olarak her yıl 20 bin, 30 bin değil ülkemiz gerçeklerine ve beklentilere uygun olarak atama yapılmasını talep ediyoruz. Bu noktada talebimiz 2018 yılı için 100 bin atamadır.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığının açıklamasına göre 20 bin sözleşmeli ataması için 120 bin başvuru bulunduğunu belirterek, "Bu kadar az öğretmen atamasına, bu kadar çok başvuru yapılması yetkililerin şapkasını önüne alıp düşünmesini gerektiren bir tablodur." ifadesini kullandı.

63 BİN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN

genelinde 63 bin 656 ücretli öğretmenin görev yaptığını belirten Geylan, ücretli öğretmen görevlendirmesinin yanı sıra öğretmen açığının Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamasına göre 109 bin 238 olduğunu aktardı.

Öğretmen atamalarının sözleşmeli ve mülakatlı olarak yapılmasını kabul etmediklerini belirten Geylan, "Türk Eğitim-Sen olarak her yıl 20 bin, 30 bin atama değil ülkemiz gerçeklerine ve beklentilere uygun olarak atama yapılmasını talep ediyoruz. Bu noktada talebimiz 2018 yılı için 100 bin atamadır." görüşüne yer verdi.

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Sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan başvurular
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