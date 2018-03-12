Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Suç makinesine 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası

Suç makinesine 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası

'da 6 ayrı hırsızlık olayı ve mala zarar verme suçlarından 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2018 17:41
Suç makinesine 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Şehmus Akkurt'un Ova Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler hemen eve baskın düzenledi. Yapılan baskında hükümlü kaçmak isterken yakalandı. Emniyete getirilerek yapılan sorgulamada hükümlünün 6 ayrı hırsızlık olayı ve mala zarar vermeden 24 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suç makinesine 24 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN