Antalya'da koca dehşeti: Eşini öldürüp kendi kafasına sıktı

İlk eşinden iki çocuğu bulunan Zehra Yılmaz, ikinci evliliğini yaptığı fakat şiddetli geçimsizlik yaşadığı Hasan Yılmaz (53) ile çalıştığı Yaylayolu Caddesi'ndeki bir çay ocağında konuşmak üzere buluştu.

Daha önce mahkemece hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Hasan Yılmaz ile eşi tartışmaya başladı.

Hasan Yılmaz, ruhsatsız tabancayla, Zehra Yılmaz'a ateş etti. Karnından ve göğsünden vurulan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan, tabancayı başına dayayarak tetiğe bastı.

Yılmaz, ağır yaralı halde Alanya Özel Yaşam Hastanesi'ne, öldürdüğü karısının cenazesi ise Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.