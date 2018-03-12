Yamaç paraşütüyle açılan en büyük bayrak

Konya
lı yamaç paraşütü pilotu Akif Uğurlu, Afrin'deki operasyona iştirak eden Türk ordusuna destek vermek, moral ve motivasyonuna daha da güç katmak amacıyla ve burada şehit düşen askerlerin aziz hatırası için gökyüzünde 60 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Konya'da bulunan bin 720 metrelik rakımlı Takkeli Dağ'ında uçuş yapan yamaç paraşütü pilotunun uçuş pistinden iniş tamamlanıncaya kadar gökyüzünde yaklaşık 5 dakika süreyle dalgalandırdığı ay yıldızlı bayrak, ilgiyle izlendi. "GÖKYÜZÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
Konya Hava ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Veysel Aydın, Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan Türk Ordusu'na destek olmak, orada mücadele veren askerlerin moral ve motivasyonunu en üst seviyeye ulaştırmak ve şehit düşen Mehmetçiği anmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bu program için özel olarak dikimi gerçekleştirilen ve Türkiye'de yamaç paraşütü pilotları tarafından şimdiye kadar gökyüzünde dalgalandırılan en büyük Türk bayrağını yamaç paraşütü pilotumuz Akif Uğurlu ile Konya'da açmanın gururunu yaşadık. Takkeli Dağı'nın bin 480 metre rakımındaki uçuş pistinden Türk bayrağı ile uçmaya başlayan pilotumuz, 250 metre irtifa kaydederek inişini gerçekleştirirken gökyüzünde 5 dakika boyunca Türk bayrağını dalgalandırdı. Kendisini bu anlamda kutluyorum. Gökyüzünde Türk bayrağı açmak çok güzel bir duygu. Bu duyguyu da bu vesile ile hep birlikte yaşamış olduk. Bu tür etkinliklerimize Takkeli Dağı'nın eteklerinde bulunan tesislerimizde önümüzdeki günlerde de devam ettireceğiz. Burada, kulübümüz bünyesinde yaklaşık 30 pilot, 5 eğitmen nezaretinde zaman zaman bu tür eğitim ve uçuşları gerçekleştiriyor" dedi.