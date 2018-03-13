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'da görevli , kaçakçılığından yakalandı

'da, yol kontrolü yapan polislerin, şüphe üzerine durdurduğu tahta masa yüklü kamyonette 217 kilo esrar ele geçirildi.  olduğu anlaşılan kamyonet sürücüsü V.O. (49) tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 10:13
Adana'da görevli adli memur, uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tarsus-- Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelendikleri tahta masa yüklü kamyoneti durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, masaların arasına gizlenmiş 217 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü V.O. gözaltına alındı. ları Diyarbakır'dan getirdiğini söyleyen V.O.'nün olduğu öğrenildi.

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Nerede görev yaptığı açıklanmayan V.O. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana'da görevli adli memur, uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı
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