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'da 'niye omuz attın' i!

'da (29), yolda yürürken kendisine omuz atan 'ü (20) bıçaklayarak öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 09:53
Olay, 11 Mart'ta akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cono Aşireti'ne mensupları yolda yürüdüğü sırada, ile sokak içinde çarpıştı. Kendisine omuz attığını söyleyen Taşkıran ve Taşkömür arasında kavga çıktı. Bunun üzerine Taşkıran evden aldığı ekmek bıçağıyla Taşkömür'e saldırdı. Başından, sırtından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Töşkömür kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı. Taşkömür, yakınları tarafından kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Taşkömür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı kısa sürede yakalandı. Ölenin kendine omuz attığını ve kavganın bu yüzden çıktığını ileri süren Taşkıran, tutuklandı.
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Adana'da 'niye omuz attın' cinayeti!
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