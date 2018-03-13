Anne evi terk edince çocuklar ortada kaldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesinde yaşayan Açıkgöz ailesi kendilerine yardım elinin uzatılmasını bekliyor. Kahvehanelerde çalışarak ailesini geçindirmeye çalışan 34 yaşındaki baba Açıkgöz, son birkaç aydır işsiz kaldı. Çalıştığı süre içerisinde aldığı maaşla kıt kanaat evi geçindirmeye çalışan baba Açıkgöz, işsiz kalınca hem borçları hem de aile içi sorunları büyümeye başladı. Bir türlü iş bulamayan baba Açıkgöz, en sonunda tartıştığı eşi tarafından terk edilince çocukları Ceren (12), Ceyda (10), Semanur (5) ve anne
sütüyle beslenen 1,5 yaşındaki Muhammet ile ortada kaldı. Şimdi çocuklarına hem annelik hem babalık yapan Açıkgöz, yetkilerden kendisine bir yardım eli uzatılmasını istiyor. Okula giden kız çocukları Ceren ile Ceyda ise komşularının, akrabalarının verdiği elbiseleri ve okul eşyalarını kullandıklarını ifade etti. Ceren ve Ceyda, isteklerinin diğer öğrencileri gibi kendilerinin de bir bilgisayarlarının, çalışma masalarının ve okul gereçlerinin olması olduğunu belirtti. "BİR YARDIM ELİ UZATILSA ÇOK İYİ OLUR"
Geçim sıkıntısıyla boğuştuğunu belirten baba Açıkgöz, "Ben iş bulamıyorum. İş olduğu zaman da aylık bin, bin 200 lira civarında bir gelirim oluyor. Anca mutfağımı karşılayabiliyor. Çocuklarım okul okuyor, onların masrafı, onların elbiseleridir bunları yetiştiremiyorum. Kira borcum 3 aydır bin liraya yakın üst üste birikmiş, veremiyorum. Çalışmadığım zaman sıkıntı çekiyorum. Hiç kimseden bana yardım gelmiyor, anne babamın da maddi durumu sıkıntılı. Talebim valimizden bize bir yardım eli uzatabilirlerse, erzak olur, elbise olur, kira konusunda yardımcı olabilirlerse. Çocuklarımı okutuyorum okul yönünden yardım ederlerse çok sevinirim" dedi. ANNE EVİ TERK ETTİ
Maddi sıkıntılardan dolayı eşi ile sorunlar yaşadıklarını ve eşinin çocukları da bırakarak evi terk ettiğini kaydeden baba Açıkgöz, "Bu nedenle o da beni terk etti gitti. Maddi sıkıntılara o da dayanamadı beni bıraktı gitti. 4 çocuğum var bir baba olarak yine bakarım ama en uzak oğlum süt içiyor ona nasıl bakacağım bilmiyorum. Ben oğluma nasıl bakacağımı bilmiyorum?" diye konuştu. KIZLARIN TEK DERDİ OKULLARI
Ailenin en büyük çocukları Ceren, maddi durumları olmadığı için yeni elbise alamadıklarını, okul ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını bu yüzden akrabalarından ve hayırseverlerden aldıkları elbise ile okul araç gereçlerini kullandıklarını kaydetti. Defterinin, boyalarının olmasını istediğini belirten Ceren, "Defterim, resmim, boyalarım, çantam olsun istiyorum. Kardeşimin çantası yok. Olsun istiyorum. Maddi durumumuz iyi değil. Bilgisayarım olmasını isterim" ifadelerini kullandı.
Okula giden ailenin diğer ferdi Ceyda ise, şunları söyledi: "Elbiselerimin olmasını isterim. Elbisem yok. Defterlerim hepsi yırtık. Defterim olmasını isterim. Çantam erkek çocukların çantası bir çantam olmasını isterim. Bilgisayarım ve oyuncaklarımın olmasını isterim."