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Balıkçı teknelerine trol denetimi İstanbul Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, balıkçı teknelerine yönelik yaptığı trol denetiminde balık avında kullanımı yasak olan çok sayıda trol kapağı, kapı ve ağ buldu.