Balıkçı teknelerine trol denetimi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube ekipleri, Kumkapı'daki balıkçı barınaklarında balıkçı teknelerine yönelik trol denetimi yaptı. Deniz polisi, Sahil Güvenlik
, deniz zabıtası ve belediyelerin ilgili birimlerinin de katıldığı denetimde balık avında kullanımı yasak olan çok sayıda trol kapağı, kapı ve ağ bulundu. Denetime katılan polisler, dalış yaparak balıkçı teknelerinin altını didik didik aradı. Yapılan aramaların ardından belirlenen yasak av malzemeleri kepçe yardımı ile suyun altından çıkarılarak el konuldu. Altından yasak av envanterleri çıkan teknelerin sahiplerine ise ceza kesildi. "GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPTIK, YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hasan Demirpaz, "Biz 1380 sayılı Kanun ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ doğrultusunda Marmara'da yasak olan su ürünleri avcılığı ile ilişkili denetim yapıyoruz. Trollerle ilgili yasakları çiğneyen, ihlal eden şahıslarla ilgili işlem yapıyoruz. Ayrıca burada yasak olan ağ, kapı gibi malzemeleri de topluyoruz. İl Tarım Müdürlüğü organizasyonunda deniz polisi, Sahil Güvenlik, zabıta ve belediyenin ilgili birimleri ile birlikte bu denetimi yapıyoruz. Denetimde trol ağları ve kapılarını bulduk. Bunlara ilişkin gerekli işlemleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.