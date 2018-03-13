Bodrum başkan yardımcısına ağlıyor

Bodrum
'da Belediye Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapan evli ve iki çocuk babası İsmail Altındağ
pazar gecesi arkadaşları ile birlikte Kızılağaç mahallesinde bir restoranda Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını izledi. Maç bitikten sonra saat 23.00 sıralarında 3 kilometre ileride Çiftlik Mahallesi'nde bulunan evine gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Altındağ evine 1 kilometre kala aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Virajı alamayan Altındağ, önce yoldan çıktı sonra da yaklaşık 50 metrelik uçurumdan otomobiliyle denize uçtu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu denizden çıkartılan otomobilde Altındağ'ın cesedine ulaşıldı. Talihsiz adamın içi su dolan araçta boğularak öldüğü belirlendi.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
olay yerine gelerek bilgi aldı. Kocadon çok üzgün olduğunu belirterek, "Acımız büyük" dedi.
Eşi sağlık sektöründe çalışan Altındağ'ın ölümü, ailesi ve Bodrum Belediyesi çalışanlarını yasa boğdu. Altındağ'ın yakınları, kazanın yaşandığı yere bariyer konulmamasına tepki gösterdi. Öte yandan Altındağ dün Bodrum'da toprağa verildi.